Дигоксин-Здоров'я (Digoksin-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 266 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,27
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,27
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,25
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,31
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,61
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
19,32
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,45
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я