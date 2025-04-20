Дигоксин-Здоров'я (Digoksin-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
17,16
Економія при броні: -0,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
19,04
Економія при броні: -1,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,51
Економія при броні: -0,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
19,10
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,69
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,51
Економія при броні: -2,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,60
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
19,15
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,59
Економія при броні: -1,32 грн