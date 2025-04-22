Дигоксин-Здоров'я (Digoksin-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
17,90
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,42
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
19,05
Економія при броні: -1,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
16,84
Економія при броні: -1,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,72
Економія при броні: -0,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
19,49
Економія при броні: -1,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
19,67
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,71
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,34
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
19,59
Економія при броні: -1,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,51
Економія при броні: -1,22 грн