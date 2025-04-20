Протефлазід® супозиторії (Proteflazidum® suppositoria)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
630,21
Економія при броні: -101,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
650,17
Економія при броні: -72,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
612,35
Економія при броні: -38,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
617,90
Економія при броні: -44,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
586,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
586,00
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
650,80
Економія при броні: -77,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
650,17
Економія при броні: -21,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
685,70
Економія при броні: -154,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
642,24
Економія при броні: -116,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
653,45
Економія при броні: -110,79 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
670,80
Економія при броні: -140,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
613,44
Економія при броні: -83,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
653,63
Економія при броні: -24,35 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
586,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
653,82
Економія при броні: -82,85 грн