Протефлазід® супозиторії (Proteflazidum® suppositoria)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
675,58
Економія при броні: -111,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
680,13
Економія при броні: -116,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
649,50
Економія при броні: -62,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
649,20
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
669,89
Економія при броні: -106,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
652,00
Економія при броні: -88,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
675,04
Економія при броні: -104,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
675,34
Економія при броні: -104,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
657,92
Економія при броні: -98,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
669,57
Економія при броні: -110,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
649,20
Економія при броні: -62,00 грн