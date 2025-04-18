Протефлазід® супозиторії (Proteflazidum® suppositoria)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
686,83
Економія при броні: -106,84 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
651,43
Економія при броні: -73,56 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
653,45
Економія при броні: -79,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
685,34
Економія при броні: -157,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
644,20
Економія при броні: -69,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
669,70
Економія при броні: -122,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
655,71
Економія при броні: -81,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
651,40
Економія при броні: -76,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
678,64
Економія при броні: -32,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
676,91
Економія при броні: -36,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
663,21
Економія при броні: -85,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм