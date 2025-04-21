Протефлазід® супозиторії (Proteflazidum® suppositoria)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
673,57
Економія при броні: -43,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
670,15
Економія при броні: -41,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
671,15
Економія при броні: -118,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
658,17
Економія при броні: -105,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
644,20
Економія при броні: -71,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
687,86
Економія при броні: -141,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
668,63
Економія при броні: -90,59 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
673,86
Економія при броні: -136,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
676,07
Економія при броні: -130,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
662,90
Економія при броні: -85,03 грн