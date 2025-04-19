Протефлазід® супозиторії (Proteflazidum® suppositoria)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
670,83
Економія при броні: -107,17 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
630,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
630,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
644,20
Економія при броні: -75,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
677,42
Економія при броні: -163,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
680,78
Економія при броні: -44,34 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
648,60
Економія при броні: -80,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
648,60
Економія при броні: -80,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
645,40
Економія при броні: -77,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
649,20
Економія при броні: -80,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
630,50
Економія при броні: -62,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
630,20
Економія при броні: -61,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
630,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
663,84
Економія при броні: -100,37 грн