Протефлазід® супозиторії (Proteflazidum® suppositoria)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 661 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
648,10
Економія при броні: -54,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
667,62
Економія при броні: -106,07 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
662,46
Економія при броні: -101,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
630,20
Економія при броні: -36,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
656,85
Економія при броні: -96,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
691,08
Економія при броні: -129,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм