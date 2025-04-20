Протефлазід® супозиторії (Proteflazidum® suppositoria)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
677,42
Економія при броні: -141,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
596,00
Економія при броні: -57,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
681,49
Економія при броні: -64,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
658,30
Економія при броні: -120,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
667,05
Економія при броні: -116,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
660,88
Економія при броні: -110,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
308,95
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
656,66
Економія при броні: -105,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
672,54
Економія при броні: -126,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
617,90
Економія при броні: -51,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
671,78
Економія при броні: -125,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
685,12
Економія при броні: -55,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн