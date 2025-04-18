Протефлазід® супозиторії (Proteflazidum® suppositoria)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 235 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
670,09
Економія при броні: -23,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
654,50
Економія при броні: -102,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
630,20
Економія при броні: -32,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
315,50
Економія при броні: -16,55 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
653,07
Економія при броні: -92,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
676,89
Економія при броні: -109,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
678,39
Економія при броні: -110,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм