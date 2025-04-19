Протефлазід® супозиторії (Proteflazidum® suppositoria)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 240 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
656,72
Економія при броні: -77,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
687,12
Економія при броні: -108,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
668,13
Економія при броні: -40,06 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
644,20
Економія при броні: -72,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
687,79
Економія при броні: -109,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
665,35
Економія при броні: -97,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
663,59
Економія при броні: -84,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
678,45
Економія при броні: -99,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
681,17
Економія при броні: -128,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
663,27
Економія при броні: -110,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
673,29
Економія при броні: -120,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
667,57
Економія при броні: -79,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
671,45
Економія при броні: -118,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
647,15
Економія при броні: -94,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
677,54
Економія при броні: -128,08 грн