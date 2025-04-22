Протефлазід® супозиторії (Proteflazidum® suppositoria)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
669,01
Економія при броні: -90,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
670,93
Економія при броні: -40,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
649,50
Економія при броні: -64,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
324,31
Економія при броні: -47,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,20
Економія при броні: -46,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
665,19
Економія при броні: -133,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
666,80
Економія при броні: -92,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
673,85
Економія при броні: -141,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
631,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Протефлазід® супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
649,20
Економія при броні: -64,60 грн