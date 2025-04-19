Львів (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
541,60
Економія при броні: -74,48 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
789,40
Економія при броні: -65,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн