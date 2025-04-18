Київ (адресу не вказано)
Доступно в 330 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
836,70
Економія при броні: -127,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
557,19
Економія при броні: -35,04 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
544,01
Економія при броні: -82,69 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
812,37
Економія при броні: -123,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Топамакс® капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
523,50 грн
Топамакс® капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
806,10 грн