Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
555,00
Економія при броні: -134,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
537,67
Економія при броні: -39,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
560,11
Економія при броні: -125,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
537,00
Економія при броні: -113,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
537,00
Економія при броні: -108,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
603,70
Економія при броні: -169,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
553,15
Економія при броні: -18,79 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
604,40
Економія при броні: -169,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
568,58
Економія при броні: -136,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
556,44
Економія при броні: -126,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
553,86
Економія при броні: -128,16 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
555,86
Економія при броні: -130,16 грн