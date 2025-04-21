Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
564,03
Економія при броні: -130,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80
Економія при броні: -149,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
562,91
Економія при броні: -129,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80
Економія при броні: -149,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
548,19
Економія при броні: -114,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
554,71
Економія при броні: -121,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80
Економія при броні: -149,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
561,84
Економія при броні: -127,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
558,94
Економія при броні: -124,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80
Економія при броні: -149,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
559,74
Економія при броні: -125,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
560,10
Економія при броні: -126,33 грн