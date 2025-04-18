Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 276 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
569,51
Економія при броні: -86,11 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
555,26
Економія при броні: -58,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
555,94
Економія при броні: -96,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
568,28
Економія при броні: -108,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
603,70
Економія при броні: -165,50 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
552,21
Економія при броні: -88,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
555,79
Економія при броні: -96,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн