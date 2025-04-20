Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
554,35
Економія при броні: -131,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
537,00
Економія при броні: -113,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
575,60
Економія при броні: -109,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
550,66
Економія при броні: -128,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
536,63
Економія при броні: -70,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
546,53
Економія при броні: -80,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
604,20
Економія при броні: -170,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
558,67
Економія при броні: -92,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
572,18
Економія при броні: -140,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
561,94
Економія при броні: -130,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
557,51
Економія при броні: -126,07 грн