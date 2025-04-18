Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 362 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
555,38
Економія при броні: -112,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
557,36
Економія при броні: -114,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80
Економія при броні: -143,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
556,40
Економія при броні: -96,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр