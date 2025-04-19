Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
549,34
Економія при броні: -102,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
559,15
Економія при броні: -112,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
595,97
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
604,40
Економія при броні: -170,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
562,84
Економія при броні: -85,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
566,07
Економія при броні: -75,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80
Економія при броні: -159,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
555,09
Економія при броні: -78,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
566,61
Економія при броні: -89,54 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
563,76
Економія при броні: -73,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
564,30
Економія при броні: -132,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
557,44
Економія при броні: -125,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
543,23
Економія при броні: -82,94 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
540,17
Економія при броні: -50,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
561,46
Економія при броні: -71,44 грн