Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80
Економія при броні: -145,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
581,91
Економія при броні: -17,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80
Економія при броні: -145,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
570,84
Економія при броні: -137,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80
Економія при броні: -145,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
562,75
Економія при броні: -105,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
553,63
Економія при броні: -96,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
567,30
Економія при броні: -110,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсули флакон №60
Байєр
592,80 грн