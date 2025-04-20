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Севоран (Sevoran)
Севоран (Sevoran)
Кривий Ріг
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Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Севоран® рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Еббві Біофармасьютікалз
3483,90
Економія при броні:
-63,70 грн
3420,20
грн
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В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
191.7 км
Севоран® рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Еббві Біофармасьютікалз
3420,10
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Севоран® рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Еббві Біофармасьютікалз
3413,00
Економія при броні:
-33,00 грн
3380,00
грн
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