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Дитилін-Біолік (Dithylin-Biolek)
Дитилін-Біолік (Dithylin-Biolek)
Київ
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Дитилін-Біолік розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік Фарма
91,48
Економія при броні:
-0,48 грн
91,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
Дитилін-Біолік розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік Фарма
91,48
Економія при броні:
-7,48 грн
84,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
Дитилін-Біолік розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік Фарма
90,00
Економія при броні:
-6,00 грн
84,00
грн
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