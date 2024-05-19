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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИБальзам "Вігор"Ціни в аптеках

Бальзам "Вігор" розчин оральний пляшка 250 мл, №1 - Львів (392696) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
57,26
Економія: -7,21 грн
50,05 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
48,41 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (3)
73,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
62,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (1)
62,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
77,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
77,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (2)
76,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (3)
74,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
71,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (2)
72,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (3)
73,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
74,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (4)
78,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (3)
82,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (1)
78,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (3)
76,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (2)
78,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (2)
74,70 грн