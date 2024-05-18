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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИБальзам "Вігор"Ціни в аптеках

Бальзам "Вігор" розчин оральний пляшка 250 мл, №1 - Харків (392696) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
59,17
Економія: -2,57 грн
56,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
56,32
Економія: -3,25 грн
53,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (7)
55,62
Економія: -2,55 грн
53,07 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (4)
58,23
Економія: -3,33 грн
54,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 36/1
Всього: упаковка (5)
54,33
Економія: -3,91 грн
50,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (3)
58,79
Економія: -2,79 грн
56,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (16)
51,25
Економія: -2,49 грн
48,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (11)
50,88
Економія: -3,06 грн
47,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
52,34
Економія: -1,91 грн
50,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (9)
58,38
Економія: -3,48 грн
54,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (2)
55,64
Економія: -3,14 грн
52,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (1)
48,79
Економія: -1,98 грн
46,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (12)
55,56
Економія: -2,71 грн
52,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (9)
60,69
Економія: -8,00 грн
52,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (9)
56,25
Економія: -3,21 грн
53,04 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (12)
56,72
Економія: -2,72 грн
54,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (10)
51,03
Економія: -2,27 грн
48,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (10)
55,96
Економія: -2,89 грн
53,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
55,03
Економія: -1,96 грн
53,07 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (3)
72,00 грн