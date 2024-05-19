Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИБальзам "Вігор"Ціни в аптеках

Бальзам "Вігор" розчин оральний пляшка 500 мл, №1 - Львів (187675) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
116,93
Економія: -17,98 грн
98,95 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
112,50
Економія: -16,30 грн
96,20 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (6)
107,84 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (8)
128,50
Економія: -32,30 грн
96,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (6)
117,99
Економія: -21,79 грн
96,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (6)
114,93
Економія: -20,11 грн
94,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
114,50
Економія: -15,65 грн
98,85 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
109,50
Економія: -13,30 грн
96,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (8)
132,50
Економія: -36,30 грн
96,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
121,50
Економія: -25,30 грн
96,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (9)
139,99
Економія: -43,79 грн
96,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
108,99
Економія: -12,79 грн
96,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (9)
121,50
Економія: -25,30 грн
96,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (4)
128,50
Економія: -32,30 грн
96,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (9)
115,73
Економія: -20,09 грн
95,64 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (8)
135,99
Економія: -39,79 грн
96,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
132,50
Економія: -36,30 грн
96,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (4)
113,73
Економія: -14,83 грн
98,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (3)
100,04 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (7)
136,50
Економія: -40,30 грн
96,20 грн