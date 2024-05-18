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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИБальзам "Вігор"Ціни в аптеках

Бальзам "Вігор" розчин оральний пляшка 500 мл, №1 - Харків (187675) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
124,12
Економія: -27,79 грн
96,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
125,45
Економія: -26,60 грн
98,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
114,50
Економія: -18,36 грн
96,14 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
99,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (255)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
101,90 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
102,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (9)
123,56
Економія: -23,23 грн
100,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (8)
110,99
Економія: -14,85 грн
96,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
125,59
Економія: -26,63 грн
98,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (255)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
101,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (4)
114,31
Економія: -15,38 грн
98,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
101,49
Економія: -3,00 грн
98,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
127,88
Економія: -28,90 грн
98,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (8)
114,23
Економія: -15,29 грн
98,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (5)
114,50
Економія: -18,36 грн
96,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
114,21
Економія: -13,69 грн
100,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
125,92
Економія: -25,78 грн
100,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
125,52
Економія: -12,75 грн
112,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
120,99
Економія: -24,85 грн
96,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
124,15
Економія: -25,30 грн
98,85 грн