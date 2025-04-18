Харків (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
38,99
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
39,13
Економія при броні: -10,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
2.4 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
39,68
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
39,56
Економія при броні: -10,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
39,84
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
38,87
Економія при броні: -2,04 грн