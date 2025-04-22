Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
31,68
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
37,53
Економія при броні: -3,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
39,54
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
37,96
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
38,18
Економія при броні: -1,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
40,24
Економія при броні: -2,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
39,20
Економія при броні: -2,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
37,47
Економія при броні: -5,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни
39,27
Економія при броні: -2,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Ревіт драже контейнер №80
Вітаміни