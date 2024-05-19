Бактробан™ мазь назальна 2 % туба 3 г, №1 - Львів (20220) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 13-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, пл. Гайдамаків, 15-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 21-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ольжича Олега, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 28
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1/3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, пл. Чайковського, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28/136
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 18-В