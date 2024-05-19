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Бактробан™ мазь назальна 2 % туба 3 г, №1 - Львів (20220) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
187,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 13-А
Всього: упаковка (1)
210,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, пл. Гайдамаків, 15-А
Всього: упаковка (1)
226,94
Економія: -28,05 грн
198,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 21-А
Всього: упаковка (1)
225,99
Економія: -27,10 грн
198,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
193,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
Всього: упаковка (1)
232,34
Економія: -33,45 грн
198,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Всього: упаковка (2)
188,32 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (1)
287,80
Економія: -85,80 грн
202,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
241,28
Економія: -42,39 грн
198,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Всього: упаковка (1)
239,53
Економія: -40,64 грн
198,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Всього: упаковка (2)
239,53
Економія: -40,64 грн
198,89 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (1)
276,50
Економія: -77,50 грн
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 28
Всього: упаковка (1)
241,28
Економія: -42,39 грн
198,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
201,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (1)
199,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1/3
Всього: упаковка (2)
231,99
Економія: -33,10 грн
198,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, пл. Чайковського, 2
Всього: упаковка (1)
225,61
Економія: -26,72 грн
198,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28/136
Всього: упаковка (1)
237,10
Економія: -38,21 грн
198,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28
Всього: упаковка (2)
241,28
Економія: -42,39 грн
198,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 18-В
Всього: упаковка (2)
193,63 грн