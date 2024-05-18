Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСАПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСАІнші засоби для лікування захворювань порожнини носаМупіроцинБактробан™Ціни в аптеках

Бактробан™ мазь назальна 2 % туба 3 г, №1 - Харків (20220) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
240,34 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
222,16
Економія: -11,78 грн
210,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
243,86 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
243,46 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
231,99
Економія: -33,10 грн
198,89 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
234,71 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
237,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
237,46 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
238,24 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
229,99
Економія: -31,10 грн
198,89 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
234,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
231,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
228,47 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (3)
276,20
Економія: -74,20 грн
202,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
235,19 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
289,80
Економія: -87,80 грн
202,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
225,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
237,04
Економія: -25,65 грн
211,39 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
241,98 грн