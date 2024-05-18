Бактробан™ мазь назальна 2 % туба 3 г, №1 - Харків (20220) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 77 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195