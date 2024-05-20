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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Одеса (124741) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -18,90 грн
243,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
263,11
Економія: -19,20 грн
243,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (4)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (2)
267,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
270,60 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
253,40 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (1)
255,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Афіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (1)
255,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
256,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
265,78 грн
Валерія
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Приморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
Всього: упаковка (1)
283,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
271,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
253,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
255,80 грн