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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Львів (124741) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
243,58
Економія: -0,04 грн
243,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. Франка Івана, 39-Б
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгайці, пл. Незалежності, 6
Всього: упаковка (1)
263,92
Економія: -39,35 грн
224,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, вул. Міцкевича, 2
Всього: упаковка (2)
262,64
Економія: -38,07 грн
224,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 8
Всього: упаковка (1)
257,35
Економія: -0,85 грн
256,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 97
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Корольова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 7
Всього: упаковка (1)
234,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Омеляник, вул. Володимирська, 94-Б
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 4
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -34,42 грн
224,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 7
Всього: упаковка (2)
276,94
Економія: -52,37 грн
224,57 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Всього: упаковка (1)
269,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Б/2
Всього: упаковка (3)
245,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
262,64
Економія: -38,07 грн
224,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 4
Всього: упаковка (1)
262,64
Економія: -38,07 грн
224,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (1)
250,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ланчин, вул. Незалежності, 86-Б
Всього: упаковка (2)
262,89 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Синевир, , 1068-А
Всього: упаковка (1)
263,92
Економія: -39,35 грн
224,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луків, вул. Грушевського Михайла, 21
Всього: упаковка (1)
276,94
Економія: -52,37 грн
224,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Керецьки, вул. Головна, 7
Всього: упаковка (1)
263,92
Економія: -39,35 грн
224,57 грн