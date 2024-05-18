Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Харків (124741) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, пл. Казмірука, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Юр'ївка, вул. Центральна, 108/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Лебедин, пл. Соборна, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Лисенка, 12
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Металургів, 16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Петропавлівка, вул. Соборна, 17
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 26-Б