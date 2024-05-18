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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Харків (124741) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: упаковка (2)
263,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, пл. Казмірука, 11
Всього: упаковка (1)
262,63
Економія: -38,06 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (1)
262,64
Економія: -38,07 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Всього: упаковка (1)
262,64
Економія: -38,07 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Юр'ївка, вул. Центральна, 108/1
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Лебедин, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
Всього: упаковка (1)
262,64
Економія: -38,07 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Лисенка, 12
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
259,13
Економія: -34,56 грн
224,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: упаковка (2)
265,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
203,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (1)
252,51 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (2)
264,99
Економія: -40,42 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -35,60 грн
227,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -35,60 грн
227,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Петропавлівка, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
231,50
Економія: -6,93 грн
224,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 26-Б
Всього: упаковка (1)
250,53 грн