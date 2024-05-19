Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,1 г блістер, №10 - Київ (12731) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 57 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Антоновича, 66
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Фармація
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Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23