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Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,1 г блістер, №10 - Київ (12731) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
55,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
55,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
49,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
46,25
Економія: -8,14 грн
38,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
52,15
Економія: -7,18 грн
44,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
56,73
Економія: -9,70 грн
47,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
50,25 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
46,80
Економія: -5,90 грн
40,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (1)
59,70
Економія: -18,03 грн
41,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
53,71
Економія: -8,85 грн
44,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
56,00 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (1)
53,50
Економія: -1,60 грн
51,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
54,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: блістер (1)
20,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
57,69
Економія: -10,59 грн
47,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
50,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (1)
43,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
58,80
Економія: -9,10 грн
49,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
Всього: упаковка (1)
43,31 грн