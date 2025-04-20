Цитрамон Екстра (Citramon Extra)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
86,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
80,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,13
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
94,66
Економія при броні: -4,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
83,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
80,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
104,10
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
84,52
Економія при броні: -2,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,29
Економія при броні: -8,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,26
Економія при броні: -6,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,35
Економія при броні: -7,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
91,15
Економія при броні: -23,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,72
Економія при броні: -19,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
102,73
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
80,00
Економія при броні: -4,00 грн