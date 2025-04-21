Цитрамон Екстра (Citramon Extra)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
86,18
Економія при броні: -18,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,60
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -9,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -9,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
87,38
Економія при броні: -19,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
80,72
Економія при броні: -12,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
85,85
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
85,41
Економія при броні: -5,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
88,77
Економія при броні: -9,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
89,28
Економія при броні: -10,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
104,10
Економія при броні: -12,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ