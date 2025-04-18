Цитрамон Екстра (Citramon Extra)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 311 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,85
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
87,12
Економія при броні: -10,12 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,65
Економія при броні: -16,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,60
Економія при броні: -10,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
98,00
Економія при броні: -9,26 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,07
Економія при броні: -9,63 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ