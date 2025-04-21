Цитрамон Екстра (Citramon Extra)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
92,36
Економія при броні: -11,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,65
Економія при броні: -6,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
104,10
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,88
Економія при броні: -9,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,30
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
89,15
Економія при броні: -11,63 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,26
Економія при броні: -10,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
94,48
Економія при броні: -8,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
102,70
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
99,84
Економія при броні: -4,95 грн