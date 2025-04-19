Цитрамон Екстра (Citramon Extra)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Львів
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,71
Економія при броні: -9,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,83
Економія при броні: -9,42 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,60
Економія при броні: -14,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
91,70
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
91,30
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,72
Економія при броні: -24,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
94,61
Економія при броні: -8,28 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
104,00
Економія при броні: -16,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,60
Економія при броні: -14,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
99,20
Економія при броні: -11,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,60
Економія при броні: -14,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ