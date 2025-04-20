Цитрамон Екстра (Citramon Extra)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
94,67
Економія при броні: -11,37 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
80,00
Економія при броні: -4,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,03
Економія при броні: -11,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
82,26
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
94,41
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
87,55
Економія при броні: -7,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
104,10
Економія при броні: -17,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,97
Економія при броні: -12,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,21
Економія при броні: -11,91 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
80,00
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,60
Економія при броні: -14,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
92,90
Економія при броні: -9,60 грн