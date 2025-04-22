Цитрамон Екстра (Citramon Extra)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
104,10
Економія при броні: -12,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,04
Економія при броні: -2,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
103,10
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
104,10
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,57
Економія при броні: -11,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,16
Економія при броні: -5,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
104,10
Економія при броні: -12,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
94,49
Економія при броні: -10,68 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
104,00
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
92,96
Економія при броні: -9,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
88,70
Економія при броні: -4,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
103,10
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,65
Економія при броні: -9,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Цитрамон Екстра таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
101,70
Економія при броні: -10,10 грн