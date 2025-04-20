Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® (Penicillin G sodium Sandoz)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5160,00
Економія при броні: -185,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5244,50
Економія при броні: -269,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
521,97
Економія при броні: -21,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5383,06
Економія при броні: -308,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
93,63
Економія при броні: -10,47 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5186,00
Економія при броні: -211,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
1495,26
Економія при броні: -84,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
3950,33
Економія при броні: -263,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5262,06
Економія при броні: -326,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5223,50
Економія при броні: -248,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
2515,90
Економія при броні: -289,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
3979,88
Економія при броні: -248,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вороніна, 19
5.5 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
2293,72
Економія при броні: -248,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5364,19
Економія при броні: -289,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5392,24
Економія при броні: -317,73 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4900,00
Економія при броні: -200,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
1436,97
Економія при броні: -79,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
8.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5211,67
Економія при броні: -289,40 грн