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Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз
®
(Penicillin G sodium Sandoz)
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз
®
(Penicillin G sodium Sandoz)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4463,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
113.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4482,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4480,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
117.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4471,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4488,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4387,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 4-А
226.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4626,09
Економія при броні:
-306,45 грн
4319,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4881,35
Економія при броні:
-244,65 грн
4636,70
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
230.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4985,31
Економія при броні:
-290,20 грн
4695,11
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
242.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
2372,86
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 28
250.5 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
926,59
Економія при броні:
-36,07 грн
890,53
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
251.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5007,54
Економія при броні:
-256,41 грн
4751,13
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
251.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4749,31
Економія при броні:
-197,18 грн
4552,13
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 28
251.3 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4481,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
252.0 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
3134,59
Економія при броні:
-112,97 грн
3021,62
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
252.5 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5279,02
Економія при броні:
-204,51 грн
5074,51
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 36
252.7 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
2386,89
Економія при броні:
-35,08 грн
2351,80
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4467,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
254.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5388,81
Економія при броні:
-365,04 грн
5023,76
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4485,00
грн
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