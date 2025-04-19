Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® (Penicillin G sodium Sandoz)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
2124,37
Економія при броні: -228,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4012,33
Економія при броні: -358,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
6.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кожичі, вул. Шевченка, 19
10.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4252,53
Економія при броні: -64,16 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 30
65.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
69.3 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4317,06
Економія при броні: -177,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
69.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
2183,93
Економія при броні: -89,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Трускавець, вул. Стебницька, 23
72.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4012,33
Економія при броні: -164,87 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
75.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
78.7 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
78.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Долина, вул. Грицей Оксани, 15
96.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4585,00
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
111.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
111.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
1523,67
Економія при броні: -137,19 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 6
112.9 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
177,73
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53
113.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз