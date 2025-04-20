Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® (Penicillin G sodium Sandoz)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
3073,28
Економія при броні: -166,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
2620,50
Економія при броні: -125,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4644,18
Економія при броні: -276,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4264,02
Економія при броні: -153,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
3199,20
Економія при броні: -204,65 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5200,00
Економія при броні: -200,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4554,02
Економія при броні: -225,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
705,62
Економія при броні: -34,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
1656,11
Економія при броні: -87,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
3159,79
Економія при броні: -138,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4707,23
Економія при броні: -199,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
1002,20
Економія при броні: -66,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4893,88
Економія при броні: -341,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5072,48
Економія при броні: -321,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4498,64
Економія при броні: -195,06 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
170,84
Економія при броні: -8,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4702,33
Економія при броні: -249,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4996,96
Економія при броні: -275,68 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
29.7 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4912,64
Економія при броні: -217,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4834,75
Економія при броні: -198,05 грн