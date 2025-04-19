Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® (Penicillin G sodium Sandoz)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5007,35
Економія при броні: -282,98 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
3016,33
Економія при броні: -45,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
1455,55
Економія при броні: -58,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
3919,71
Економія при броні: -186,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
3499,55
Економія при броні: -222,01 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
8.7 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
8.8 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
8.9 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
9.5 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5347,87
Економія при броні: -273,36 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5180,94
Економія при броні: -210,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Металургів, 62-Д
33.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
2978,87
Економія при броні: -143,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
64.3 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
3979,88
Економія при броні: -248,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
64.5 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
2813,14
Економія при броні: -148,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
64.5 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5291,77
Економія при броні: -550,01 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4900,00
Економія при броні: -540,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
64.6 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
1436,97
Економія при броні: -79,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
67.2 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
4731,76
Економія при броні: -218,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
67.4 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
994,47
Економія при броні: -38,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
67.7 км
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 МО флакон №100
Сандоз
5223,50
Економія при броні: -248,50 грн