Новокаїн-Дарниця (Novocainum-Darnitsa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
93,41
Економія при броні: -24,41 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
51,80
Економія при броні: -9,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
88,91
Економія при броні: -18,91 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
75,54
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
30,95
Економія при броні: -3,42 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
89,78
Економія при броні: -9,92 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
95,98
Економія при броні: -11,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
56,64
Економія при броні: -2,80 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
65,34
Економія при броні: -6,88 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
97,55
Економія при броні: -8,36 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
27,99
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
88,59
Економія при броні: -18,59 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
80,35
Економія при броні: -9,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
89,20
Економія при броні: -7,50 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
95,20
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
61,91
Економія при броні: -2,07 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
98,05
Економія при броні: -3,15 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
64,59
Економія при броні: -8,23 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
98,47
Економія при броні: -27,60 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
33,46
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
98,45
Економія при броні: -27,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
29,56
Економія при броні: -8,31 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
90,24
Економія при броні: -11,85 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
54,46
Економія при броні: -4,46 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
90,30
Економія при броні: -20,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
63,18
Економія при броні: -14,63 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
96,33
Економія при броні: -12,66 грн