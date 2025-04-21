Новокаїн-Дарниця (Novocainum-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
32,09
Економія при броні: -6,98 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
91,55
Економія при броні: -12,73 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
97,86
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
30,10
Економія при броні: -2,05 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
63,00
Економія при броні: -13,78 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
91,37
Економія при броні: -17,18 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
97,67
Економія при броні: -12,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
87,20
Економія при броні: -6,20 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
95,20
Економія при броні: -6,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,30
Економія при броні: -4,20 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
88,30
Економія при броні: -7,30 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
17,80
Економія при броні: -0,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,00
Економія при броні: -3,90 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
37,32
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
62,40
Економія при броні: -13,18 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
82,18
Економія при броні: -7,99 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
96,74
Економія при броні: -17,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
92,11
Економія при броні: -17,92 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
67,38
Економія при броні: -11,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,20
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
26,67
Економія при броні: -0,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
37,73
Економія при броні: -8,25 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
91,19
Економія при броні: -17,88 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
97,48
Економія при броні: -12,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
50,05
Економія при броні: -10,74 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
90,72
Економія при броні: -17,41 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
96,98
Економія при броні: -11,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
64,75
Економія при броні: -13,68 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
97,12
Економія при броні: -11,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
63,76
Економія при броні: -12,69 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
92,46
Економія при броні: -21,15 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
98,84
Економія при броні: -19,65 грн